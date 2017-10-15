سويلم: تصريحات أعضاء الجبلاية عن منتخب المحليين تعبر عن رأي أصحابها فقط

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أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن الجبلاية لم تحسم بعد أي قرار يخص مشاركة مصر من عدمها في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين، موضحًا أن القرار سيكون جماعيًا بمشاركة جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال جلسة ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «ميديا أون» الذي يعرض علي قناة اون سبورت أن كل ما صدر من تصريحات سابقة من أي مسئول في اتحاد الكرة لا تعبر إلا عن وجهات نظر أصحابها فقط.

كان الاتحاد الافريقي قد أعلن عن نقل اقامة بطولة أمم أفريقيا للمحليين إلى المغرب وهو ما يمنح مصر فرصة المشاركة في البطولة وقد أعلن أكثر مكن عضو في مجلس إدارة الجبلاية أن المنتخب سيشارك وأن حمادة صدقي مدرب منتخب مواليد 99 هو الأقرب لتولي قيادته خلال البطولة.