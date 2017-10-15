التعليم: توصيات عاجلة من فريق المتابعة الفنية بعد تفقد 4 مدارس

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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنd، إن فريق متابعة المدارس الفنية المكون من الإدارة العامة للتجهيزات والإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، بالتعاون مع مسئولي المديريات التعليمية، تفقد اليوم الأحد 4 مدارس للتعليم الفني على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بعد توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة المتابعة الميدانية للمؤسسات التعليمية للوقوف على الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد، وفي ضوء تعليمات الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني بمتابعة المدارس الفنية.

وأوضحت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفني أنه تم متابعة مدرسة عمار بن ياسر الصناعية للبنين بمحافظة القليوبية، ورصدت أبرز الإيجابيات بها والتي تتمثل في وجود كاميرات مراقبة مثبتة ببعض الأقسام، كما أن المدرسة لها خمس بوابات رئيسية مما يسهل دخول وخروج الطلاب، مضيفة أن لجنة المتابعة وضعت عدة توصيات منها: تزويد الإنارة داخل الفصول المدرسية، وتزويد المدرسة بطفايات حريق، وأيضا تقسيم الملعب إلى ملاعب صغيرة مجهزة.

كما أشارت عز إلى أن اللجنة قامت بمتابعة مدرسة السيدة زينب الصناعية للبنات بمحافظة القاهرة، ووجدت العديد من الإيجابيات منها: انتظام السادة هيئة التدريس والطابور الصباحى، المدرسة نظيفة وجميع الآلات والمعدات بها صالحة وتعمل بشكل جيد، وقد وضعت اللجنة بعض التوصيات مثل: الالتزام التام بلائحة المخازن، وعمل دورات تدريبية لأصحاب العهد.

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وتابعت: بمتابعة مدرسة بهتيم الفندقية للشئون والخدمات السياحية بمحافظة القليوبية، وجدت اللجنة عدة إيجابيات من أهمها وجود موقع متميز يستلزم إنشاء منفذ لتوزيع مستلزمات المدرسة. وضعت عدة توصيات منها: ضرورة إدخال الغاز الطبيعى وإنشاء خطوط إطفاء حريق وطفايات حريق بها.

كما تم متابعة مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية المتقدمة بمحافظة القليوبية، وكان بها إيجابيات من أبرزها وجود الأمن على بوبات المدرسة، وأنه يتم فصل الطلاب عن الطالبات، وأوصت اللجنة بعدة أمور مثل: زيادة أعداد المدرسين و الفصول الدراسية، وتعلية سور المدرسة، بالإضافة إلى تجهيز المدرسة بطفايات الحريق والإسعافات الأولية.

وقد وجهت اللجان جميع المدارس بتنفيذ التوصيات التى جاءت نتيجة للمتابعة، حيث يتم زيارة المدارس مرة أخرى، للتأكد من تنفيذها.