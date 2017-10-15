أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التعليم: توصيات عاجلة من فريق المتابعة الفنية بعد تفقد 4 مدارس

Google+ Print
التعليم: توصيات عاجلة من فريق المتابعة الفنية بعد تفقد 4 مدارس التعليم: توصيات عاجلة من فريق المتابعة الفنية بعد تفقد 4 مدارس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنd، إن فريق متابعة المدارس الفنية المكون من الإدارة العامة للتجهيزات والإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، بالتعاون مع مسئولي المديريات التعليمية، تفقد اليوم الأحد 4 مدارس للتعليم الفني على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بعد توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة المتابعة الميدانية للمؤسسات التعليمية للوقوف على الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد، وفي ضوء تعليمات الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني بمتابعة المدارس الفنية.

وأوضحت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفني أنه تم متابعة مدرسة عمار بن ياسر الصناعية للبنين بمحافظة القليوبية، ورصدت أبرز الإيجابيات بها والتي تتمثل في وجود كاميرات مراقبة مثبتة ببعض الأقسام، كما أن المدرسة لها خمس بوابات رئيسية مما يسهل دخول وخروج الطلاب، مضيفة أن لجنة المتابعة وضعت عدة توصيات منها: تزويد الإنارة داخل الفصول المدرسية، وتزويد المدرسة بطفايات حريق، وأيضا تقسيم الملعب إلى ملاعب صغيرة مجهزة. 

كما أشارت عز إلى أن اللجنة قامت بمتابعة مدرسة السيدة زينب الصناعية للبنات بمحافظة القاهرة، ووجدت العديد من الإيجابيات منها: انتظام السادة هيئة التدريس والطابور الصباحى، المدرسة نظيفة وجميع الآلات والمعدات بها صالحة وتعمل بشكل جيد، وقد وضعت اللجنة بعض التوصيات مثل: الالتزام التام بلائحة المخازن، وعمل دورات تدريبية لأصحاب العهد.

شاهد أيضا

وتابعت: بمتابعة مدرسة بهتيم الفندقية للشئون والخدمات السياحية بمحافظة القليوبية، وجدت اللجنة عدة إيجابيات من أهمها وجود موقع متميز يستلزم إنشاء منفذ لتوزيع مستلزمات المدرسة. وضعت عدة توصيات منها: ضرورة إدخال الغاز الطبيعى وإنشاء خطوط إطفاء حريق وطفايات حريق بها.

كما تم متابعة مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية المتقدمة بمحافظة القليوبية، وكان بها إيجابيات من أبرزها وجود الأمن على بوبات المدرسة، وأنه يتم فصل الطلاب عن الطالبات، وأوصت اللجنة بعدة أمور مثل: زيادة أعداد المدرسين و الفصول الدراسية، وتعلية سور المدرسة، بالإضافة إلى تجهيز المدرسة بطفايات الحريق والإسعافات الأولية.

وقد وجهت اللجان جميع المدارس بتنفيذ التوصيات التى جاءت نتيجة للمتابعة، حيث يتم زيارة المدارس مرة أخرى، للتأكد من تنفيذها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»