محافظ سوهاج: جموع الشعب تساند الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب

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قدم الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الشهيد رمضان عثمان محمد، والذى استشهد أول أمس الجمعة، فى الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف أحد الأكمنة بمدينة العريش.

وقال المحافظ، خلال زيارته أسرة الشهيد بقرية قلفاو التابعة لمركز ومدينة سوهاج، إن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز, لافتا إلى أن جموع الشعب المصري يساندون القوات المسلحة ورجال الشرطة ويقفون خلفهم في مواجهة الإرهاب الأسود الذى يهدف إلى النيل من أمن واستقرار مصر، مشيدًا بدورهم العظيم في الحفاظ على أرض الوطن.

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وأشار عبدالمنعم إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تعوق رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية عن تأدية واجبهم الوطني بل تزيدهم عزيمة وإصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب واستكمال عملية التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة.