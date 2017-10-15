مخاوف من منع الأمن لمؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية

التحرير

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يترقب عشرات الممثلين من النقابات المستقلة لتنظيم مؤتمرهم الخاص بإعلان وثيقة العمل الموحدة، والتي انطلقت الدعوة لها، بعد القبض على 11 من أعضاء نقابات الضرائب العقارية والعامة، والعاملين بالكهرباء، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن بعمل كردون أمني بمحيط مقر نقابة الضرائب العقارية أمس السبت، قبل بدء مؤتمر أهالي أعضاء النقابة المحبوسين.

ومع استئناف قرار إخلاء سبيل أعضاء نقابة الضرائب العقارية التسعة اليوم السبت، ازدادت مخاوف النقابيين، وخاصًة بعد تدخل الأمن لمنع مؤتمر بنقابة الضرائب العقارية أمس.

ويقول كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق ومستشار نقابة الضرائب العقارية، إن منع مؤتمر الأهالي أمس السبت لا يوجد له مبرر منطقي، خاصًة وأن المؤتمر كان سيحضره زوجات المحبوسين وأبناؤهم، للحديث عن أوضاع ذويهم بمقار احتجازهم وخاصًة عن ظروفهم الصحية.

وأشار عيطة في تصريحاته للتحرير إلى أن المنع غير منطقي كقرار إخلاء السبيل الذي تم استئنافه للمرة الثانية والذي وصفه أيضًا "بغير المعقول" قائلًا: زميلينا من نقابة الضرائب العامة الذين تقدموا بطلب تنظيم الوقفة الاحتجاجية لقسم الشرطة، تم إخلاء سبيلهما، وموقفهم واتهاماتهم واحدة ومماثلة للتي يواجهها النقابيين التسعة الذين تم رفض إخلاء سبيلهم.

وعن المؤتمر الذي سيتم تنظيمه اليوم الأحد بعنوان "مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية"، أشار عيطة إلى أنه لا يستبعد أن تتدخل قوات الأمن لمنع تنظيمه، متمنيًا أن يتراجع المسئول عن هذا القرار "المنع" وأن يترك للأهالي متنفسًا وخاصًة بعد بكاءهم ونحيبهم - بحسب قوله- بعد رفض النيابة إخلاء سبيل ذويهم.



من جانبه أشار كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى أن المؤتمر لم يتم تغيير موعده وأن المؤتمر سيتم عقده في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد، بحضور عدد من ممثلي النقابات المستقلة من مختلف محافظات الجمهورية، ومن قطاعات عديدة حكومية وخاصة.

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وأوضح عباس للتحرير أنه لم يتلق أو يجد أية مؤشرات تعوق المنظمين عن استكمال إجراءات تنظيم مؤتمرهم، وأنه لم يتم إبلاغه من أية جهة بمنع المؤتمر أو تغيير موعده.

وفي السياق ذاته أوضح جمال عويضة الأمين العام لنقابة الضرائب العقارية أن المؤتمر هام وضروري لكي يكون هناك تنسيق بين النقابات المستقلة، لمواجهة الهجمة الأمنية - كما ذكر- والتي تواجهها النقابات المستقلة، آخرها القبض على عدد من أعضاء نقابات الضرائب والكهرباء بلغ عددهم لـ 11 نقابيًا.

وأشار عويضة للتحرير إلى أن المؤتمر سيعيد التعاون ويؤكد على قوة النقابات المستقلة التي تأسست بعد ثورة يناير، ويرسخ فكرة العمل النقابي الجماعي، لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها النقابات المستقلة على كافة المستويات القانونية سواء بالدعاوى المرفوعة أمام القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة، أو متابعة من يتم القبض عليه بسبب عمله النقابي.

وأعلنت نقابة الضرائب العقارية أمس السبت، أن قوات الأمن منعت أهالي المحبوسين من الضرائب والكهرباء، من الوصول إلى مقر النقابة المستقلة للضرائب العقارية بوسط القاهرة، معلنة إلغاء المؤتمر الصحفي.

وكانت النقابة، دعت إلى المؤتمر لكي يعرض فيه عدد من أهالي العمال المحبوسين حقيقة أوضاع ذويهم المودعين بسجن "سبر باي" بطنطا على ذمة قضايا، وذلك قبل عرضهم لنظر تجديد حبسهم التي تم رفض قرار إخلاء سبيلهم منها.

وقررت محكمة طنطا الابتدائية اليوم الأحد إخلاء سبيل 9 من أعضاء نقابة الضرائب العقارية والعاملين بالكهرباء، لكن النيابة استأنفت وتم تحديد جلسة غدًا الإثنين لنظر الاستئناف.

وكانت المحكمة قررت في 3 أكتوبر الجاري، تجديد حبس 9 من العاملين بالضرائب العقارية، بينهم 2 من العاملين بالكهرباء، وذلك على ذمة اتهامهم بالتحريض على التظاهر في المحضر رقم 12004 إداري كفر الزيات لسنة 2017.

وألقت قوات الأمن القبض على 8 نقابيين من موظفي الضرائب العامة والعقارية، بينهم اثنان من العاملين بالكهرباء فجر 16 سبتمبر الماضي، كما ألقت القبض على طارق كعيب رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية في 18 سبتمبر من أمام مستشفى كفر شكر أثناء توجهه لتلقي العلاج، وذلك على خلفية مطالبة عدد من العاملين بالضرائب العامة بتنظيم وقفة احتجاجية بتصريح من الداخلية، التي على أثرها تم القبض على عدد ممن تقدموا بطلب لقسم الشرطة لاستخراج التصريح.

ويُشار إلى أن عدد المقبوض عليهم وصل إلى 11 نقابيا، 2 منهم بالقاهرة -تم إخلاء سبيلهما- و9 آخرين، وذلك على ذمة المحضرين على حسب الترتيب الأول رقم 13764 لسنة 2017 جنح العمرانية، والثاني 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات.