بعد تكريم السيسي.. شاب ضرير يكشف رحلة ترقيته مسؤولا بشركة عالمية (صور)

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كتب ـ محمد ممدوح

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشاب أحمد الصاوي ابن محافظة أسوان عبر «الفيديو كونفرانس» ضمن عدد من نماذج الشباب المصرى المبدع والمتميز فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالمبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل.

أحمد ذو الـ 23عامًا نموذج للتحدى والإصرار والعزيمة في النجاح وتحدي كافة المعوقات التي وقفت أمامه، لتكون قصته مثلا يحتذى به بين أبناء جيله سواء الأصحاء أو ذوى الاحتياجات الخاصة.

قال الصاوي إنه تخرج من كلية أصول الدين قسم تفسير بجامعة الأزهر وتقدم إلى منحة وزارة الاتصالات لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة من أجل فرصة عمل أفضل، وحصل على المنحة بمعهد نظم ومعلومات القوات المسلحة بأسيوط، ثم تم ترقيته للعمل كمدرب لذوي الإعاقة البصرية.

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وأضاف الشاب أن «المنطقة الجنوبية العسكرية» ووزارة الاتصالات قد رشحتاه للمشاركة ضمن فريق عمل في إحدى الشركات الدولية العالمية، وعمل بها "مسوقا عبر الهاتف" ضمن فكرة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تفوق في الشركة وتم ترقيته إلى مدرب للموظفين والعاملين الجدد في الجانب التقني، لافتا إلى ثقة الشركة به عقب عمله بها لمدة عام ما دفعها للتعاقد مع آخرين من ذوي الإعاقة البصرية.

وتقدم الصاوي بالشكر إلى الرئيس واهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة ورعايته لمبادرة لتدريبهم وتأهيلهم لفرص عمل أفضل، وتخصيصه عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة، مقدما الشكر أيضا لوزارة الاتصالات.