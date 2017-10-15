شاب روهينجي: «مصر ملاذ آمن لنا.. والشيخ الطيب رحيم بنا»

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تحدث "بوبو ناينج" أحد مسلمي الروهينجا عن استهداف المسلمين ضمن حملة عرقية تشنها حكومة بورما.

وقال ناينج لـ"التحرير" اليوم الأحد، إن محافظة أركا في بورما تشهد أحداثا دامية بسبب رفض الحكومة البورمية منح الجنسية لمسلمي عرقية الروهينجا، مع أنهم من أصل الدولة.

وأشار ناينج واسمه العربي "نور الحسين"، إلى أنه قدم إلى مصر منذ عامين، للدراسة في الأزهر الشريف، قبل تصاعد الأحداث في بورما، موضحًا أن الأزهر الشريف لا مثيل له في العالم، فهو منارة العلم وحصن الإسلام والمسلمين.

وزار ناينج مدينة طنطا ليشهد مولد العارف بالله السيد البدوي، وقال: «جئت من خلال صديق لي يقوم على خدمة مسجد البدوي، وحكى لي كثيرا عنه، فعزمت على زيارة مقامه».

وأشاد الطالب الأزهري بموقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قائلا: «الشيخ الطيب رحيم بنا، وأكثر رحمة بمسلمي الروهينجا، وأوصى بالدارسين منا داخل الأزهر خيرًا، ونلقى منه أفضل معاملة، كما دعا حكومة بورما لوقف نزيف الدماء».

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وأوضح نور الحسين: "نحن نحب شيخ الأزهر، لأنه فتح لنا باب العلم، وترك باب الأزهر مفتوح لنا دون قيود، منه نتعلم علوم الدين، ورواق التراث الإسلامي، وكلما ارتفعت الأحداث في بلادنا، نجد مصر ملاذا لنا، ونلقى ترحابا وكرما من أهلها وأزهرها الشريف".