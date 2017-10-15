«جلوبال ماركتس» تمنح طارق عامر جائزة أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

منحت صحيفة Global Markets الصادرة عن الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، جائزة أفضل محافظ لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسلم عامر الجائزة في حفل نظمته الجريدة قبل ساعات من ختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، اليوم الأحد، وأهدى الجائزة للشعب المصري على ما قدمه من دعم وتفهم لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري على هامش الاحتفالية إن مصر تخطت مرحلة صعبة وفي غاية الأهمية من الإصلاح، موجهًا الشكر لفريق العمل بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي على ما قاموا به خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

شاهد أيضا

وكان اتحاد المصارف العربية قد اختار طارق عامر كأفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017 نتيجة دوره الرائد في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي حول برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الخطاب أن عامر قاد بقوة مصر لإصلاح سعر الصرف ولعب دورًا محوريًا في استقرار أوضاع الاقتصاد المصري، واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.

في نوفمبر الماضي أعلن البنك المركزي المصري تعويم الجنيه، أي تحديد سعره بناءا على قوى العرض والطلب وحصلت مصر على موافقة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بعد تقديمها برنامج للإصلاح الاقتصادي للصندوق.