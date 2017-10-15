أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«طاقة البرلمان» تشيد بوزارة البترول لضخ الغاز الطبيعى للعاصمة الإدارية

Google+ Print
«طاقة البرلمان» تشيد بوزارة البترول لضخ الغاز الطبيعى للعاصمة الإدارية «طاقة البرلمان» تشيد بوزارة البترول لضخ الغاز الطبيعى للعاصمة الإدارية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وجه النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، التحية لحكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصة المهندس طارق المُلا، وزير البترول، بعد نجاحها خلال الساعات القليلة الماضية فى إطلاق أول شعلة غاز طبيعى للمشروع القومى العملاق العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء شركة "غاز القاهرة" الشركة المنفذة للمشروع بالتعاون مع شركتى غاز وتاون جاس التابعتين لقطاع البترول، من دفع الغاز وتوصيله لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك فى وقت قياسى وغير مسبوق.

وقال السويدى: «نجاح مصر فى إنجاز هذا المشروع القومى العملاق فى التوقيتات الزمنية التى حددها الرئيس السيسى صاحب مبادرة هذا المشروع يؤكد أن المصريين أحفاد الفراعنة الذى قاموا بتشييد الأهرامات التى لاتزال تمثل سرًا أمام العالم قادرون على صنع المستحيل مؤكًدا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون إنجازًا يمثل سرًا من أسرار تفوق المصريين فى إنجاز مثل هذه المشروعات القومية الكبيرة».

شاهد أيضا

وأضاف أن قيادات وزارة البترول وجميع المهندسين والعاملين فى مجال توصيل الغاز الطبيعى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة أكدوا للشعب المصرى العظيم أنهم على مستوى عال من الخبرة والكفاءة وأن لديهم قدرة على إنجاز مثل هذه المهام القومية بكفاءة ومهنية وبخبرات وأيد مصرية لا تقل كفاءة عن العالمية وفى وقت قياسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة