«طاقة البرلمان» تشيد بوزارة البترول لضخ الغاز الطبيعى للعاصمة الإدارية

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وجه النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، التحية لحكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصة المهندس طارق المُلا، وزير البترول، بعد نجاحها خلال الساعات القليلة الماضية فى إطلاق أول شعلة غاز طبيعى للمشروع القومى العملاق العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء شركة "غاز القاهرة" الشركة المنفذة للمشروع بالتعاون مع شركتى غاز مصر وتاون جاس التابعتين لقطاع البترول، من دفع الغاز وتوصيله لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك فى وقت قياسى وغير مسبوق.

وقال السويدى: «نجاح مصر فى إنجاز هذا المشروع القومى العملاق فى التوقيتات الزمنية التى حددها الرئيس السيسى صاحب مبادرة هذا المشروع يؤكد أن المصريين أحفاد الفراعنة الذى قاموا بتشييد الأهرامات التى لاتزال تمثل سرًا أمام العالم قادرون على صنع المستحيل مؤكًدا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون إنجازًا يمثل سرًا من أسرار تفوق المصريين فى إنجاز مثل هذه المشروعات القومية الكبيرة».

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وأضاف أن قيادات وزارة البترول وجميع المهندسين والعاملين فى مجال توصيل الغاز الطبيعى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة أكدوا للشعب المصرى العظيم أنهم على مستوى عال من الخبرة والكفاءة وأن لديهم قدرة على إنجاز مثل هذه المهام القومية بكفاءة ومهنية وبخبرات وأيد مصرية لا تقل كفاءة عن العالمية وفى وقت قياسى.