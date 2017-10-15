لرفض المحامي الدفاع عنه.. تأجيل تجديد حبس المتهم بقتل "كاهن المرج"

كتب – محمود السعيد وصابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تأجيل نظر تجديد حبس "أحمد س." المتهم بقتل القس سمعان شحاته بالمرج، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري، لحضور محامي عن المتهم.

وقال المحامي محمد أبو الحسن، الذي انتدبته المحكمة للحضور مع المتهم "مصادفة" أن المتهم حضر الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، لكنه رفض الحضور معه جلسة التجديد، لأنه يرى الدليل ثابت على ارتكابه الجرم بالفعل.

وأضاف "أبو الحسن" في تصريحات لمصراوي، أنه أصرّ على إثبات امتناعه عن الحضور عن المتهم، ومنعه لزملائه كذلك من الدفاع عن المتهم بقتل القس سمعان شحاته، ولذا قررت المحكمة تأجيل نظر أمر التجديد.

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، أمرت بحبس المتهم بقتل القمص سمعان شحاته بضربه بساطور في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت مناظرة النيابة أن المتهم سدد للمجني عليه 6 طعنات بـ"ساطور" في الرأس والبطن والظهر، ما سببت له كسر بالجمجمة وكسر طولي بالرأس ونزيف حاد، ما أودى بحياته.

واعترف المتهم "أحمد س." عاطل، في تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة تفصيليًا، وحرَّزت النيابة السلاح الأبيض "ساطور" المستخدم في الحادث، وأرسلته للمعمل الجنائي لفحص عينات الدم ومطابقتها بعينة الضحية.