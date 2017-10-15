أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القبض على خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في موسكو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في موسكو

06:36 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ارشيفية

موسكو - (د ب أ): 

أعلنت وكالة الأمن الاتحادية الروسية "إف إس بي"، اليوم الأحد، أنها كشفت خلية إرهابية في موسكو، واعتقلت 4 أشخاص مشتبه بعضويتهم فيها كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في منطقة داغستان شمالي إقليم القوقاز.

وقالت لجنة الأمن القومي إن الخلية لها صلات بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت لجنة الأمن القومي أن عملية بحث في مدينة محج قلعة في داغستان أسفرت عن اعتقال أشخاص يشتبه في كونهم إرهابيين، كما تم العثور على قنابل وعدد كبير من الأسلحة، وأوضحت أن المشتبه فيهم كانوا يخططون لقتل جنود وأفراد أمن.

وقال محققون روس إنهم كشفوا 20 خلية إرهابية هذا العام واعتقلوا وقتلوا 120 إرهابيا مزعوما.

ومنذ هجوم استهدف مترو الأنفاق في سان بطرسبرج في أبريل وأسفر عن مقتل 16 شخصا، كثفت البلاد إجراءاتها الأمنية ضد الإرهاب المحتمل.

ويعتقد أن الآف المتطوعين من وآسيا الوسطى ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أكثر من 80 ألف داعشي حلموا بدولة "الخلافة" وانتهوا في مقابر عشوائية

    أخبار

  • صورة وخبر: بصمة الإرهاب في الصومال

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • "قسد" توافق على خروج مقاتلي داعش والمدنيين المحليين من الرقة

    أخبار

إعلان

1a1b68e024.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا