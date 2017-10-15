القبض على خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في موسكو

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وكالة الأمن الاتحادية الروسية "إف إس بي"، اليوم الأحد، أنها كشفت خلية إرهابية في موسكو، واعتقلت 4 أشخاص مشتبه بعضويتهم فيها كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في منطقة داغستان شمالي إقليم القوقاز.

وقالت لجنة الأمن القومي إن الخلية لها صلات بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت لجنة الأمن القومي أن عملية بحث في مدينة محج قلعة في داغستان أسفرت عن اعتقال أشخاص يشتبه في كونهم إرهابيين، كما تم العثور على قنابل وعدد كبير من الأسلحة، وأوضحت أن المشتبه فيهم كانوا يخططون لقتل جنود وأفراد أمن.

وقال محققون روس إنهم كشفوا 20 خلية إرهابية هذا العام واعتقلوا وقتلوا 120 إرهابيا مزعوما.

ومنذ هجوم استهدف مترو الأنفاق في سان بطرسبرج في أبريل وأسفر عن مقتل 16 شخصا، كثفت البلاد إجراءاتها الأمنية ضد الإرهاب المحتمل.

ويعتقد أن الآف المتطوعين من روسيا وآسيا الوسطى ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق.