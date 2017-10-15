انتحاري يفجر نفسه في مدينة بانياس السورية بعد محاصرته
انتحاري يفجر نفسه في مدينة بانياس السورية بعد محاصرته
06:35 م الأحد 15 أكتوبر 2017
ارشيفية
دمشق - (د ب أ):
فجر انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا نفسه في مدينة بانياس في محافظة طرطوس على الساحل السوري بعد محاصرته من قبل قوات أمنية سورية، اليوم الأحد.
وقال مصدر أمني في محافظة طرطوس لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات الأمن تمكنت خلال متابعة مجموعة إرهابية وتشديد الإجراءات الأمنية على مداخل مدينة بانياس من ضبط انتحاري وملاحقته قبل دخول المدينة، حيث تمت مطاردته قرب برج الصبي الأثري في منطقة الباصية على أطراف المدينة ما أدى لمقتله دون إصابة أحد من عناصر القوة الامنية التي كانت تلاحقه.
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