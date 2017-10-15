كتبت- ياسمين محمد:

تفقد فريق متابعة المدارس الفنية المكون من الإدارة العامة للتجهيزات، والإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، بالتعاون مع مسؤولي المديريات التعليمية، اليوم الأحد، 4 مدارس للتعليم الفني بمحافظات مختلفة، بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بضرورة المتابعة الميدانية للمؤسسات التعليمية للوقوف على الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد.

وقالت حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه تم متابعة مدرسة عمار بن ياسر الصناعية للبنين بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أنه من أبرز إيجابيات المدرسة وجود كاميرات مراقبة مثبتة ببعض الأقسام، كما أن المدرسة لها خمس بوابات رئيسية مما يسهل دخول وخروج الطلاب، مضيفة أن لجنة المتابعة وضعة عدة توصيات منها: تزويد الإنارة داخل الفصول المدرسية، وتزويد المدرسة بطفايات حريق، وتقسيم الفناء إلى ملاعب صغيرة مجهزة.

وأضافت أن اللجنة تابعة مدرسة السيدة زينب الصناعية للبنات بمحافظة القاهرة، ووجدت العديد من الإيجابيات منها: انتظام هيئة التدريس والطابور الصباحي، ونظافة المدرسة، وصلاحية جميع الآلات والمعدات بها، ووضعت اللجنة بعض التوصيات مثل: الالتزام التام بلائحة المخازن، وعمل دورات تدريبية لأصحاب المعاهد.

وتابع الفريق كذلك مدرسة بهتيم الفندقية للشؤون والخدمات السياحية بمحافظة القليوبية، وأشارت عز إلى أن اللجنة عددت الإيجابيات منها: وجود موقع متميز يستلزم إنشاء منفذ لتوزيع مستلزمات المدرسة، ووضعت عدة توصيات منها: ضرورة إدخال الغاز الطبيعي، وإنشاء خطوط إطفاء حريق.

وجاءت مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية المتقدمة بمحافظة القليوبية، ضمن جولات فريق المتابعة، وبرز بها عدة إيجابيات أبرزها وجود الأمن على بوابات المدرسة، وفصل الطلاب عن الطالبات، وأوصت اللجنة بعدة أمور مثل: زيادة أعداد المدرسين والفصول الدراسية، وتعلية سور المدرسة، بالإضافة إلى تجهيز المدرسة بطفايات الحريق والإسعافات الأولية.

ووجهت اللجان جميع المدارس بتنفيذ التوصيات التي جاءت نتيجة للمتابعة، حيث يتم زيارة المدارس مرة أخرى؛ للتأكد من تنفيذها.