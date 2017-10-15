السفارة الأمريكية: بدء التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية لعام 2019 الأربعاء المقبل

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت السفارة الامريكية بالقاهرة أن التسحيل الجديد للتقديم فى برنامج الهجرة العشوائية لعام ٢٠١٩ سيبدأ الأربعاء المقبل ويستمر حتى ٢٢ نوفمبر القادم.

وذكرت السفارة - فى رسالة هامة للمصريين المهتمين بالتقدم بطلب على "برنامج قرعة الجرين كارد السنوي بسبب بعض المشاكل التقنية-، أنه سيتم إعادة تشغيل فترة التسجيل على برنامج قرعة الجرين كارد السنوي لعام 2019. استنادا إلى المعلومات الحالية لدينا، فإن فترة التسجيل الجديدة للتقديم على برنامج الهجرة العشوائية لعام 2019 ستبدأ يوم 18 أكتوبر 2017 في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وتنتهي في 22 نوفمبر 2017.

وأضافت أنه بشأن جميع الطلبات التي قدمت قبل 18 أكتوبر 2017 فسوف تحتاج إلى إعادة التقديم مرة أخرى على موقع "dvlottery.state.gov".