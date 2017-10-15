تفاصيل مطاردة كلب مسعور عقر 13 شخصًا في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قتل أهالي من قرية الكردي التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ كلبًا مصابًا بالسعار، بعدما عقر 13 شخصًا من القرية، بينهم أطفال.

وكانت حالة من الفزع سيطرت على القرية عقب وصول 13 طفلاً إلى مستشفى قلين المركزي، مصابين بجروح عقر، بينهم أطفال، أفادوا برواية واحدة عن كلب مسعور هاجمهم، محدثًا إصاباتهم.

وقال فتوح سلام، والد الطفل (محمد - 8 سنوات)، وهو ضمن المصابين، إن نجله كان يلهو أمام منزله وفوجئ بصراخه، بعد أن عقره الكلب، الذي هاجم كل من واجهه.

أشار المواطن أيضًا إلى أن هذا الكلب غريب عن القرية، وفوجئ الجميع بوجوده، وجاء مطاردًا من أهالي عزبة مجاورة، مضيفًا أن الأهالي تجمعوا وحاصروا الكلب في إحدى المناطق النائية بالقرية وقتلوه، مطالبًا الطب البيطري بتكثيف الحملات للقضاء على الكلاب الضالة.

وكان الدكتور خليل منصور، مدير عام مستشفى قلين المركزي، تلقى إخطارًا من الدكتور محمود راضي، مدير قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى، بوصول 13 شخصًا بينهم أطفال، مصابين بآجروح ناتجة عن عقر حيوان مسعور.

قرر مدير عام المستشفى رفع حالة الطوارئ بالمستشفى، وتشكيل فريق طبي للتعامل مع حالات الإصابة، وكذا توفير الأمصال لحالاتهم والحالات شديدة الخطورة، وإخطار مركز شرطة قلين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تم تكليف محمد بريك موظف بقسم الاستقبال والطوارئ بحصر أسماء المصابين، والمتابعة مع الفريق الطبي.​