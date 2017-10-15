محافظ بني سويف يزور "عزبة الصفيح" تمهيدًا لبدء تطويرها

بني سويف ـ أحمد كامل:

أجرى محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الأحد، منطقة عزبة الصفيح، التي تبلغ مساحتها 7.9 فدانًا، وتعد إحدى أخطر المناطق عشوائية في المحافظة، وذلك تمهيدًا للبدء الفعلي في مشروع تطويرها، الذي من المقرر أن يكون بمثابة انطلاقة قوية في ملف العشوائيات داخل المحافظة.

تفقد المحافظ، خلال الزيارة، 3 شوارع بالمنطقة التي من المقرر أن تشهد تطويرًا يشمل أعمال رفع كفاءة للمرافق والطرق والمباني، وذلك بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان.

رافق المحافظ المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمهندس الواضح أبو جبل مدير عام الإسكان، والمحاسب محمود المغربي رئيس المدينة، والمهندس نانسي إبراهيم مدير التخطيط العمراني.

وطالب المحافظ رئيس المدينة بضرورة تواجد مجموعة من شباب المنطقة أثناء تنفيذ الأعمال حتى يقفوا على آليات العمل وفكرة التطوير والمساهمة في تنفيذه ورفع وعي المواطن بأهمية التطوير وانعكاسات ذلك على مستوى معيشته ومستواه الاجتماعي والاقتصادي.​