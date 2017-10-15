محافظ شمال سيناء يعتمد شروط المنحة المجانية للمعهد العالي للهندسة



العريش - أ ش أ:

اعتمد محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ، شروط التقدم والحصول على منح مجانية للدراسة في المعهد العالي للهندسة بالعريش خلال العام الدراسي الحالي 2017 / 2018 ، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والمعهد لصالح الطلاب المتفوقين الحاصلين على دبلوم الصناعي نظامي 3 و 5 سنوات دفعة عام 2017.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، عن الشروط المطلوب توافرها في الراغبين للحصول على المنحة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة دبلوم الصناعي ( 3 أو 5 سنوات ) عام 2017 ، أن يكون المتقدم للمنحة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة، الحصول على الشهادات ( الابتدائية والإعدادية والدبلوم) من محافظة شمال سيناء، أن يكون المتقدم للمنحة حاصلا على مجموع 80 % على الأقل.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تلقى طلبات الحصول على المنحة وتقديم المستندات المطلوبة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ديوان عام المحافظة بالعريش اعتبارًا من الغد الإثنين وحتى يوم 22 من أكتوبر الجاري، وأن المستندات المطلوبة هي، صورة بطاقة الرقم القومى ،صورة شهادة الميلاد، صورة شهادة الدبلوم، مستخرج رسمي من شهادة الدبلوم للعام 2017 (من مديرية التربية والتعليم)، إفادة بالشهادة الإعدادية (من مديرية التربية والتعليم)، إفادة بالشهادة الابتدائية (من الإدارة التعليمية).​