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الانتخابات المحلية في مقدونيا تحدد الاتجاه السياسي للبلاد

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مصراوي Masrawy

الانتخابات المحلية في مقدونيا تحدد الاتجاه السياسي للبلاد

06:26 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الانتخابات المحلية في مقدونيا تحدد الاتجاه السياسي للبلاد

الانتخابات المحلية في مقدونيا

بلجراد - (د ب أ):

انتهت، اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات المحلية بمقدونيا، حيث يحدد 1.8 مليون ناخب مسجل في البلدات والمدن المسار السياسي الذي ستسلكه تلك الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

ويتنافس في السباق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ مايو بعد عامين ونصف العام من الأزمة السياسية بالبلاد، وحزب فيمرو المحافظ اليميني بزعامة نيكولا جروفسكي.

وقد يمنع فوز "فيمرو" من تعرض جروفسكي المدعوم من لاتهامات تستند لمزاعم جنائية خلال شغله منصب رئيس الوزراء لمدة 11 عاما.

ويتمتع زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، زوران زائيف، والمدعوم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بأغلبية طفيفة فقط في البرلمان، بعد ضم أحزاب من الأقلية الألبانية العرقية.

ومن غير المتوقع الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية حتى، غد الإثنين.

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