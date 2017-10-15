البشير: نأمل أن تتواصل مسيرة المصالحة بين الأطراف الفلسطينية

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ترحيب بلاده ودعمها لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس الذي تم توقيعه بالقاهرة مؤخرًا، معربًا عن أمله في أن تتواصل مسيرة المصالحة بين الأطراف الفلسطينية وصولا لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه البشير، اليوم الأحد، من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والذي هنأ خلاله الرئيس والشعب السوداني بقرار رفع العقوبات الاقتصادية.

وأعرب هنية - خلال الاتصال - عن أمله في أن يسهم رفع العقوبات في معالجة التأثيرات السالبة والأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوداني وأن يشكل دفعة لجهود التنمية والسلام والاستقرار في السودان.