الأمين العام للجامعة العربية يدين تفجيرات مقديشيو

(مصراوي):

أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا - بعد ظهر اليوم السبت - منشآت بوسط العاصمة الصومالية مقديشيو، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، بالإضافة إلى تدمير فندق بوسط المدينة، وتعرض مبنى بعثة جامعة الدول العربية الذي يقع علي مقربة من موقع التفجيرات لبعض الأضرار، معربا عن خالص التعازي للحكومة الصومالية ولأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة التزام الجامعة بمواصلة دعمها للجهود الحثيثة التي تقوم بها المؤسسات الأمنية الصومالية من أجل مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وأعاد المتحدث الرسمي التأكيد علي الثقة الكاملة للجامعة في قدرة الحكومة الصومالية على مواجهة الإرهاب والتهديد الذي يمثله في ظل ظروف شديدة الصعوبة، مطالباً في الوقت نفسه المجتمع الدولي بمضاعفة الدعم الذي يقدمه للحكومة الفيدرالية لمساندة مؤسساتها الأمنية ولجهود الصومال في بناء مؤسساته.