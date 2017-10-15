بالصور.. حسام حسن يوقع على استمارة "عشان تبنيها"
بالصور.. حسام حسن يوقع على استمارة "عشان تبنيها"
05:55 م الأحد 15 أكتوبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
وقع حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، على استمارة "عشان تبنيها" دعمًا لترشح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.
وتوجه عضو الحملة إلى ملعب النادي المصري، خلال مران الفريق استعدادًا لمباراة الرجاء في الجولة السادسة من مباريات الدوري العام الممتاز، فرحب به مدرب الفريق، الذي وقع على الاستمارة، معلنًا دعمه ترشح السيسي مجددًا.
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