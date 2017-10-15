بالصور.. أتوبيس الاستثمار الطائر يصل أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الأحد، أتوبيس الاستثمار الطائر، ضمن جولته الميدانية لتنفيذ مبادرة "فكرتك شركتك"، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مطلع الشهر الماضي، في إطار برنامج مصر لريادة الأعمال، بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من أجل تنمية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر.

حضر الاستقبال اللواء هاني محمود السكرتير العام للمحافظة، وعمرو العبد مدير عام شركة مصر لريادة الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية التابعة لوزارة الاستثمار والمحافظة.

استمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى فكرة المبادرة وأسلوب وآليات عملها، كما أشاد بجهود وزارة الإستثمار في دعم ورعاية الأفكار المتميزة لأبناء المجتمع المصري.

ومن جانبه، قال مدير عام شركة مصر لريادة الأعمال إن المبادرة تهدف إلى الاستثمار في أفكار مشروعات مبتكرة، ومساعدة رواد الأعمال من جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على المنافسة محليًا وعالميًا من خلال توفير كل العناصر اللازمة التي يحتاجها أي مشروع ناشئ لينمو ويزدهر، ومنها الخدمات القانونية، والدعم التجاري، بالإضافة إلى التدريب والإشراف والإرشاد والتوعية.

وأوضح أن محافظة أسوان المحطة السابعة لأتوبيس الاستثمار الطائر، ضمن جولته التي سعى إلى إجراء مقابلات شخصية مع رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة التي تلقاها الموقع الإلكتروني للمبادرة (www.sherketak.com ) خلال فترة التقديم الإلكتروني، والتي وصل عددها إلى 3700 فكرة من جميع أنحاء مصر.

وأضاف أيضًا أن تلك الأفكار والمشروعات من المقرر أن تخضع لمجموعة من مراحل التقييم والتصفية للوصول إلى أفضل 30 فكرة أو مشروع على مستوى الجمهورية سيتم منح أصحابها فترات تدريبية مدتها 4 أشهر، يتم العمل خلالها مع فرق العمل المشاركة في المبادرة لإكسابهم المهارات اللازمة لهم خلال دورة حياة المشروع بداية من الفكرة وحتى التوسع والنمو والتخارج. ​