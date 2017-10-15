التوقعات الأولية تظهر تقدم حزب الشعب في الانتخابات البرلمانية بالنمسا
التوقعات الأولية تظهر تقدم حزب الشعب في الانتخابات البرلمانية بالنمسا
05:57 م الأحد 15 أكتوبر 2017
انتخابات النمسا
فيينا - (د ب أ):
كشفت التوقعات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت، اليوم الأحد، في النمسا، تقدم حزب الشعب النمساوي المحافظ، حيث أظهرت التوقعات حصول الحزب على 30% من الأصوات، وتلاه حزب الحرية اليميني بـ26%.
وفتحت أولى مراكز الاقتراع أبوابها، صباح الأحد، في النمسا في انتخابات تشريعية مبكرة وسط توقعات بأن تؤدي إلى عودة اليمين المتطرف إلى الحكم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
النمسا تقاضي ألمانيا أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب رسوم الشاحنات
-
استطلاع: 36% من الألمان يؤيدون استقالة شولتس من زعامة الحزب الاشتراكي
-
ميركل تصف نتيجة تحالفها في الانتخابات بأنها " ستظل محبطة"
-
ما هي الدول الأوروبية التي قالت "لا للنقاب"؟
إعلان
إعلان