التوقعات الأولية تظهر تقدم حزب الشعب في الانتخابات البرلمانية بالنمسا

فيينا - (د ب أ):

كشفت التوقعات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت، اليوم الأحد، في النمسا، تقدم حزب الشعب النمساوي المحافظ، حيث أظهرت التوقعات حصول الحزب على 30% من الأصوات، وتلاه حزب الحرية اليميني بـ26%.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع أبوابها، صباح الأحد، في النمسا في انتخابات تشريعية مبكرة وسط توقعات بأن تؤدي إلى عودة اليمين المتطرف إلى الحكم.