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التوقعات الأولية تظهر تقدم حزب الشعب في الانتخابات البرلمانية بالنمسا

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مصراوي Masrawy

التوقعات الأولية تظهر تقدم حزب الشعب في الانتخابات البرلمانية بالنمسا

05:57 م الأحد 15 أكتوبر 2017

التوقعات الأولية تظهر تقدم حزب الشعب في الانتخابات البرلمانية بالنمسا

انتخابات النمسا

فيينا - (د ب أ): 

كشفت التوقعات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت، اليوم الأحد، في النمسا، تقدم حزب الشعب النمساوي المحافظ، حيث أظهرت التوقعات حصول الحزب على 30% من الأصوات، وتلاه حزب الحرية اليميني بـ26%.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع أبوابها، صباح الأحد، في النمسا في انتخابات تشريعية مبكرة وسط توقعات بأن تؤدي إلى عودة اليمين المتطرف إلى الحكم.

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