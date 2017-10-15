ألمانيا: فتح مكتب للتوظيف في مقر شركة "إير برلين" المفلسة

برلين - (د ب أ):

أعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للعمال عن فتح مكتب لها في مقر شركة "إير برلين" الألمانية المفلسة بعدما دعت نقابة (فيردي) للعاملين في قطاع الخدمات إلى إضراب عمالي.

وقال مدير شؤون العاملين بالشركة إن العمال يمكنهم التسجيل كعاطلين عن العمل بالمكتب.

ووفقا لنقابة "فيردي" يجب وضع مستقبل موظفي إير برلين في الاعتبار.

وسيتم الإضراب، غدا الإثنين، من قبل الموظفين بساحة الشركة المفلسة بمطار تيجيل في برلين بهدف دعم العمال خلال إجراءات إشهار إفلاس شركة الطيران.

وقالت "فيردي"، اليوم الأحد: "هذا يتضمن من بين أمور أخرى طلب تأسيس شركة انتقالية".

وأضافت "فيردي: "أنه لتحقيق ذلك، يتعين على اير برلين ولوفتهانزا ومستثمرين آخرين تحمل المسؤولية الاجتماعية وتوفير أموال للعاملين".

كانت شركة لوفتهانزا، التي تسعى للاستحواذ على الجزء الأكبر من اير برلين، أعلنت يوم الخميس الماضي، أنها وافقت على دفع 210 ملايين يورو (3ر248 مليون دولار) مقابل شراء 81 طائرة من إجمالي 140 طائرة تابعة لاير برلين بالإضافة إلى توظيف ثلاثة آلاف موظف من موظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من ثمانية آلاف شخص.

وتتفاوض ايربرلين أيضا مع شركة إيزي جيت البريطانية حول بيع ما يصل إلى 25 طائرة. وقال متحدث باسم "اير برلين"، اليوم الأحد، إنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد.