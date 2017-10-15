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18 دولة تؤسس التحالف العالمي للأراضي الجافة في قطر

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مصراوي Masrawy

18 دولة تؤسس التحالف العالمي للأراضي الجافة في قطر

05:48 م الأحد 15 أكتوبر 2017

18 دولة تؤسس التحالف العالمي للأراضي الجافة في قطر

مكافحة التصحر

الدوحة - (د ب أ): 

وقع ممثلو 18 دولة من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة على الوثيقة المؤسسة لأحدث منظمة دولية وهي (التحالف العالمي للأراضي الجافة)، وذلك بحضور رئيس الوزراء القطري الشيخ ناصر بن خليفة آل ثاني ومخاطبة من الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالزراعة والأمن الغذائي ومكافحة التصحر.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمة مسجلة للاجتماع التأسيسي بالمنظمة الجديدة داعيا الى ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها كوكب الأرض من ناحية نقص الغذاء والتغيرات المناخية، مضيفا أن الملايين من سكان الأرض يعيشون في الأراضي الجافة ويتعرضون لهذه المخاطر.

وأشاد بإنشاء التحالف العالمي الجديد والتزام اعضائه بإنشائه متمنيا له النجاح وخدمة الأهداف السامية التي تأسس لأجلها.

من جانبه قال الشيخ ناصر في كلمة افتتاحية ان هناك أكثر من 50 دولة تصنفها الأمم المتحدة دولا ذات أراض جافة يعيش فيها أكثر من ثلث العالم في ظروف تتسم بشح الموارد المائية وتدهور المساحات الصالحة للزراعة وانتشار الفقر والمجاعة ما يؤدي الى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي و‘لى الهجرة والتشرد وفقدان الأمل في الأوطان وتدخل الدول الفقيرة في دوامة الاعتماد على المساعدات الانسانية والمعونات.

وأضاف أن هذه التحديات تفرض البحث عن حلول مشتركة ومستدامة تضمن للجميع الحصول على الغذاء من أجل حياة طبيعية وصحية.

وقال إن قطر أطلقت مبادرة سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من عام 2014 لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة".

وأضاف أن "التحالف سيعمل بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة لضمان الأمن الغذائي لأكثر من 3 مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من 50 دولة".

وأعلن رئيس الوزراء القطري عن تكفل قطر بالميزانية التشغيلية للتحالف خلال السنتين القادمتين وتكاليف احتضان المقر الرئيسي للمنظمة في الدوحة.

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