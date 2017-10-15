مسؤول إيراني :بامكاننا استئناف التخصيب بنسبة 20% في غضون 4 أيام

طهران - (د ب أ):

حذر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، من أن إيران سوف تستأنف التخصيب بنسبة 20 % فيما لو رأي مسؤولو البلاد أن الاتفاق النووي لانفع منه للبلاد، وقرروا استئناف التخصيب بنسبة 20% في موقع فردو.

وقال صالحي"تماما وكما أعلن الرئيس حسن روحاني، بامكاننا استئناف الكثير من النشاطات في غضون ساعات؛ وبعض النشاطات الأخري يمكن ان نستأنفها في عدة أشهر والبعض الأخر في غضون عام و3 أشهر كحد أقصي"،حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وأضاف: "بالطبع نريد بقاء الاتفاق النووي بدون المساس به، وتطوير نشاطاتنا الفنية في المجال النووي بمافيها التنقيب والاستخراج والابحاث والتنمية وانشاء المحطات النووية الجديدة واستخدام التقنيات النووية في مجال السلامة والزراعة والصناعة".

واستنكر صالحي كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة ضد إيران، وقال إن كلمته كانت مثيرة للاشمئزاز، ومن القبيح جدا ان يطرح رئيس دولة وجهات نظره بهذا الشكل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر، أول أمس الجمعة، أنه لن يعترف بالاتفاق الدولي مع إيران، معلنا أنه بموجب القانون الأمريكي فإن الاتفاق ليس في مصلحة الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "لن نواصل السير في طريق يمكن أن نتوقع في نهايته مزيدا من العنف والإرهاب والتهديد الحقيقي للانطلاق النووي لإيران".

وأضاف إن "اتفاق إيران كان واحدا من اسوأ الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة".