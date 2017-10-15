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ضبط 51 ألف مخالفة متنوعة و41 سائقا تحت تأثير المخدر فى حملات على الطرق السريعة

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مصراوي Masrawy

ضبط 51 ألف مخالفة متنوعة و41 سائقا تحت تأثير المخدر فى حملات على الطرق السريعة

05:48 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط 51 ألف مخالفة متنوعة و41 سائقا تحت تأثير المخدر فى حملات على الطرق السريعة

أرشيفية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن حملة موسعة لتحقيق الانضباط المروري والقضاء على مشكلة التكدسات بالشارع.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزيرالداخلية وقادها اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور على مدى 24 ساعة - تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة المرور وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 51 ألفا و89 مخالفة مرورية متنوعة و1632 مخالفة متنوعة للدراجات النارية بالإضافة إلى ضبط 41 سائقا تحت تأثير المخدر .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

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