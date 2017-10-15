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"الأمن العام": ضبط 221 قضية مخدرات و4 تشكيلات عصابية و66 متهما هاربا خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

"الأمن العام": ضبط 221 قضية مخدرات و4 تشكيلات عصابية و66 متهما هاربا خلال 24 ساعة

05:47 م الأحد 15 أكتوبر 2017

وزارة الداخلية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون.

وأسفرت جهود الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبدالبارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة – فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 221 قضية مخدرات، ضُبط خلالها نحو 43 كجم من مخدر البانجو، و5ر7 كجم من مخدر الحشيش، و5ر2 كجم من مخدر الهيروين، و360 جم من مخدر الإستوروكس، و255 جم من مخدر الفودو، و50 جم من مخدر الأفيون، و26 ألفا و41 قرصا مخدرا، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 11 متهما، ارتكبوا 7 سرقة متنوعة ، وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، عن ضبط 66 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، عن ضبط 10 متهمين؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 273 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المسروقة، عن إعادة 3 سيارات ودراجتين ناريتين مُبلغ بسرقتهم... وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

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