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مباحث تنفيذ الأحكام تنجح في ضبط 3 هاربين من تنفيذ 68 حكما قضائيا في قضايا تبديد

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مصراوي Masrawy

مباحث تنفيذ الأحكام تنجح في ضبط 3 هاربين من تنفيذ 68 حكما قضائيا في قضايا تبديد

05:46 م الأحد 15 أكتوبر 2017

مباحث تنفيذ الأحكام تنجح في ضبط 3 هاربين من تنفيذ 68 حكما قضائيا في قضايا تبديد

أرشيفية

 

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام في ضبط 3 هاربين من تنفيذ 68 حكما قضائيا في قضايا تبديد.

وكان اللواء مجدي عبدالغفار وزيرالداخلية ، قد وجه كافة قطاعات الوزارة بتكثيف الجهود لضبط الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الصادر ضدها قرارات بالضبط والإحضار من الجهات القضائية المختلفة وذلك من خلال تتبع المحكوم عليهم الهاربين خاصة في أحكام الجنايات ومتعددي الأحكام.

وأسفرت الجهود عن ضبط كلٍ المحكوم عليه عادل ا.م "42 سنة مزارع" مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ ، المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 25 حكم حبس جزئيا في قضايا "تبديد" بإجمالي 12 سنة حبس والمحكوم عليه محمود ر.م "23سنة عامل" مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 22 حكم حبس جزئيا في قضايا "تبديد"، بإجمالي 8 سنوات حبس.

كما أسفرت الجهود عن ضبط المحكوم عليه أحمد ع. ع "54 سنة مزارع" مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ، المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 21 حكم حبس جزئيا في قضايا "تبديد" بإجمالي 15 سنة حبس..وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وجارى تكثيف الجهود والعمل على ضبط الهاربين فى القضايا المتنوعة.

 

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