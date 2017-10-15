ضبط 76 كجم هيروين وتصفية 16 بؤرة إجرامية للاتجار في المواد المخدرة خلال أسبوع

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملة تفتيشية موسعة لضبط تجار ومتعاطي المواد والأقراص المخدرة.

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والتي قادها اللواء زكريا الغمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال أسبوع - مواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها بالإضافة إلى استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التي يتخذها الخارجون عن القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 36 قضية مخدرات ضبط خلالها نحو 76 كيلوجراما و361 جراما من مسحوق الهيروين المخدر ، و11 كيلوجراما و820 جراما من مخدر الحشيش، و2 كيلوجرام من نبات البانجو المخدر ، و100 جرام من مخدر الأفيون ، و120 جراما من مخدر الفودو ، و6 آلاف و731 قرصا مخدرا بالإضافة إلى استهداف 16 بؤرة إجرامية للإتجار في المواد المخدرة وضبط بندقية قناصة و38 طلقة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجاري تكثيف الجهود واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.