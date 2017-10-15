أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

شرطة التموين: ضبط 15 قضية مواد بترولية و40 في مجال الغش التجاري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شرطة : ضبط 15 قضية مواد بترولية و40 في مجال الغش التجاري

05:35 م الأحد 15 أكتوبر 2017

شرطة التموين: ضبط 15 قضية مواد بترولية و40 في مجال الغش التجاري

أرشيفية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 15 قضية مواد بترولية و92 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز و8 قضايا إتجار غير المشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 368 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) وضبط 40 قضية في مجال الغش التجاري، و14 قضية في مجال اللحوم والطيور، و24 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.‫

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 22 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن في حدائق القبة

    أخبار

  • ضبط ١٤ ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالجيزة

    أخبار

  • ضبط 17 طن أرز تحوي حشرات بمصر القديمة

    أخبار

  • ‏‫ضبط مدير محطة وقود استولى على 925 ألف لتر مواد بترولية في القليوبية

    أخبار

إعلان

ae62095853.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم