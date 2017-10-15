شرطة التموين: ضبط 15 قضية مواد بترولية و40 في مجال الغش التجاري

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 15 قضية مواد بترولية و92 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز و8 قضايا إتجار غير المشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 368 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) وضبط 40 قضية في مجال الغش التجاري، و14 قضية في مجال اللحوم والطيور، و24 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.‫

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.