تنفيذ نحو 31 ألف حكم قضائى فى حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبدالبارى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة – عن تنفيذ 30 ألفا و845 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 210 أحكام جنايات، و10 الاف و869 حكم حبس جزئى، وألف و989 حكم حبس مستأنف، و13 ألفا و592 حكم غرامات و4 الاف و185 حكم مخالفات.

وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، واخطار النيابات المختصة للتنفيذ ... وجارى استمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.