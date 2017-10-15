مصلحة الجوازات تعتمد تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة
مصلحة الجوازات تعتمد تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة
05:32 م الأحد 15 أكتوبر 2017
مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
اعتمدت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، مجموعة من الإجراءات للتسهيل على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
واستقبلت أقسام جوازات (منيا القمح، الوادى الجديد ، دار السلام ، شبين الكوم ، روض الفرج ، الزقازيق ، العجوزة، حدائق القبة، الإسكندرية ، ديوان عام المصلحة) عددا من المواطنين من كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة؛ بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات؛ حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بمراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
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