أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصلحة الجوازات تعتمد تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصلحة الجوازات تعتمد تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

05:32 م الأحد 15 أكتوبر 2017

مصلحة الجوازات تعتمد تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اعتمدت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، مجموعة من الإجراءات للتسهيل على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

واستقبلت أقسام جوازات (منيا القمح، الوادى الجديد ، دار السلام ، شبين الكوم ، روض الفرج ، الزقازيق ، العجوزة، حدائق القبة، الإسكندرية ، ديوان عام المصلحة) عددا من المواطنين من كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة؛ بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات؛ حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بمراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الأمن العام": ضبط 221 قضية مخدرات و4 تشكيلات عصابية و66 متهما هاربا

    أخبار

  • عيادة مسائية للكشف على المواطنات بمستشفيات الشرطة بمناسبة الشهر العالمي

    أخبار

  • "الداخلية" تجري الكشف الطبي وتصرف الأدوية لـ 148مواطنًا ومحتجزا وعاملا

    أخبار

  • مصدر بمباحث الإنترنت: كثرة تداول منشور "أنا مخطوفة في ميت عقبة" شتت

    أخبار

إعلان

658deeb373.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف