عيادة مسائية للكشف على المواطنات بمستشفيات الشرطة بمناسبة الشهر العالمي لأورام الثدي
عيادة مسائية للكشف على المواطنات بمستشفيات الشرطة بمناسبة الشهر العالمي لأورام الثدي
05:30 م الأحد 15 أكتوبر 2017
مستشفى الشرطة
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، بمناسبة الشهر العالمي لأورام الثدي ، عن بدء الإعداد لتشغيل عيادة مسائية للكشف على المواطنات بمستشفيات الشرطة.
كما أعلن القطاع عن عقد مؤتمر طبي بنادي ضباط الشرطة بالجزيرة حول أورام الثدي يوم 23 أكتوبر المقبل بمشاركة الأطباء العاملين بمستشفيات القطاع في تخصصات (الأورام ، الباطنة ، الجراحة ، الأشعة) والأفرع الطبية ذات الصلة ويحاضر فيه نخبة من أكبر الأساتذة والاستشاريين في التخصصات المشار إليها وهم كلٍ من الدكتور برايان جونز أستاذ علاج الأورام بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة نائب مدير مركز أبحاث مؤسسة أفيرا لعلاج السرطان بكندا والدكتور وحيد يسرى أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام والدكتورة أماني صابر أستاذ علاج الأورام بمعهد أورام المنيا.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى التواصل الإيجابي والفعال مع كافة فئات المجتمع المصري ، وقيام قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالمساهمة في تقديم رعاية صحية للمواطنين.
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