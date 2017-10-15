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​"فتاة المول" تحكي لمصراوي تفاصيل الاعتداء عليها: "خدت 50 غرزة"

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مصراوي Masrawy

​"فتاة المول" تحكي لمصراوي تفاصيل الاعتداء عليها: "خدت 50 غرزة"

05:53 م الأحد 15 أكتوبر 2017

فتاة المول

كتب- محمد عمارة:

رّوت سمية طارق، المعروفة إعلاميا بفتاة المول، تفاصيل الاعتداء عليها من قبل الشاب المدان بالتحرش بها في أحد "المولات" التجارية قبل أشهر في منطقة الجديدة، وذلك بعد خروجه من السجن للانتقام منها، حسب ما قالت لمصراوي.

تحكي سمية: "خدت 50 غرزة في وشي، معرفش دي سكينة ولا مطواة ولا إيه، هو جه من ضهري، وصور العملية بتبين ده، وكان واقف مستنيني، وعارف إن كل يوم بقعد في كافيه في منطقة الكوربة".

وأضافت سمية: "نادى عليا، دخلت صيدلية وطلعت لقيته لسه واقف، وجريت على العربية، وطلع يجري ورايا وضربني واختفى، وقفت أصوت في الشارع، وكالعادة الناس بتتفرج، وهدومي غرقانة دم، رغم إن الساعة 3 الضهر، لغاية ما جه بنت صغيرة وقالولي نطي في العربية".

تكمل سمية سرد واقعة الاعتداء عليها: "روحت المستشفى وجابوا دكتور تجميل من برة وعملت العملية الساعة 8:30 بليل، والبوليس جاب الولد واتعرض على النيابة النهاردة وخد 4 أيام".

وأوضحت: "قلت قدام النيابة إنه هو نفس الولد بتاع المول، وقلت هو راجع ينتقم، وجابوا كاميرات الصيدلية وشافوا الاعتداء، والفيديو موجود دلوقتي في النيابة".

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مصراوي Masrawy

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