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"التعليم" توضح حقيقة تسمم طلاب مدرسة شرهى ببني سويف

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مصراوي Masrawy

"التعليم" توضح حقيقة تسمم طلاب مدرسة شرهى ببني سويف

05:42 م الأحد 15 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن حالات التسمم التي ظهرت بقرية شرهي بمركز أهناسيا التابعة لإدارة أهناسيا التعليمية ببني سويف، وتقع في نطاقها مدرسة شرهي الابتدائية، لم تحدث داخل المدرسة ولم يصب أي طالب بالتسمم.

وذكر خيري، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه بمتابعة الموضوع تبين أن المدرسة ينتهي العمل بها في الساعة الثانية ظهرًا، في حين أن جميع حالات التسمم ظهرت بعد الساعة العاشرة مساءً، موضحًا أن المدرسة لم توزع أغذية على الطلاب، ولا يوجد بها "مقصف" لبيع المنتجات الغذائية.

وأضاف: "حالات التسمم التي ظهرت بالقرية لم تكن لدى الطلاب".

ولفت خيري إلى أن جميع الحالات التي دخلت المستشفى حالتها مستقرة، لافتًا إلى أنه بمتابعة الجهات الأمنية تبين أن السبب وراء هذه الواقعة سيدة تقوم ببيع المواد الغذائية "كشري" وتم القبض عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

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