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«الأوقاف» تساوم أهالي قرية على التبرع مقابل فتح مسجد

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التحرير

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اشتكى أهالي قرية الروازقية التابعة لمركز أولاد صقر في الشرقية من أدائهم شعائر الصلاة في الشوارع بعد إغلاق مسجدهم الكبير لمدة قاربت على عام، من أجل ترميمه وهو ما لم ينته إلى الآن.

قال منصور عبدالرازق، أحد أهالي القرية، إن المسجد حالته متردية منذ أكثر من 15 عامًا، مشيرًا إلى عدم تحرك أي من المسئولين بمديرية الأوقاف لحل المشكلة، إلا بعد تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى، عقب تشكيله خطورة على المصلين، وتم إغلاق المسجد العام الماضي.

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وتابع أحد الأهالي: «قفلوا المسجد وقالوا لنا اتبرعوا علشان نبنيه من تاني، لكنهم معملوش حاجة من وقتها، يرضي مين بقالنا سنة وأكتر بنصلي في الشارع».

وأشار علي الوزير، أحد الأهالي، إلى أنه منذ إغلاق المسجد لم يتم توفير مكان بديل للصلاة، إذ أن المسجد هو الوحيد الموجود في القرية.

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وشدد الوزير على أن جميع المصلين يعانون خلال فصل الشتاء، وأنه منذ إغلاق المسجد لم يحدث أن أتت لجنة للإحلال والتجديد من قِبل مديرية الأوقاف، كما وعدوا الأهالي وقت إغلاق المسجد.

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بدوره، قال السيد سعد، مدير إدارة أوقاف أولاد صقر، إن مدة إغلاق المسجد تختلف عما وصفه الأهالي، مضيفًا: «المسجد تم إغلاقه هندسيًا، ومكملش سنة على قفله».

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وأوضح السيد لـ«التحرير» أن مدة إحلال المسجد وتجديده غير معروفة، موضحًا: «معرفش هيتفتح إمتى.. اسألوا الوزارة أو المديرية».

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التحرير

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