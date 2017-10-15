لماذا يتجول «أتوبيس الاستثمار الطائر» في مدينة أسوان؟

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وصل «أتوبيس الاستثمار الطائر» إلى مدينة أسوان اليوم الأحد ضمن جولته بمختلف المحافظات لإجراء المقابلات الشخصية مع رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة التى تلقاها الموقع الإلكترونى للمبادرة.

وأتوبيس الاستثمار الطائر يأتي تنفيذًا لمبادرة "فكرتك شركتك"، والتى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مطلع الشهر الماضى فى إطار برنامج مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من أجل تنمية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر من خلال تمويل الأفكار المبتكرة لكافة فئات المجتمع المصرى وخاصة الشباب بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه حسب طبيعة كل مشروع.

وشرح عمرو العبد مدير عام شركة مصر لريادة الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أهداف المبادرة خلال لقائه المحافظ اللواء مجدي حجازي.

وقال مدير الشركة إن مبادرة "فكرتك شركتك" تهدف للاستثمار فى أفكار مشروعات مبتكرة ومساعدة رواد الأعمال من جميع أنحاء الجمهورية من أجل تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على المنافسة محليًا وعالميًا من خلال توفير كافة العناصر اللازمة التى يحتاجها أى مشروع ناشئ لينمو ويزدهر ومنها الخدمات القانونية والدعم التجارى.

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وأضاف العبد أن الموقع الإلكتروني للمبادرة (www.sherketak.com ) تلقى خلال فترة التقديم الإلكترونى 3700 فكرة من جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن تلك الأفكار والمشروعات سوف تخضع لمجموعة من مراحل التقييم والتصفية للوصول إلى أفضل 30 فكرة أو مشروع على مستوى الجمهورية سيتم منحها فترة تدريب مدتها 4 شهور يتم العمل خلالها مع فرق العمل المشاركة في المبادرة لإكسابهم المهارات اللازمة لهم خلال دورة حياة المشروع بداية من الفكرة وحتى التوسع والنمو والتخرج.

وأشار إلى أنه بإمكان أى شخص أن يشارك فى المبادرة من خلال اتباع الخطوات والشروط المطلوبة، ومنها إيجاد فكرة مبتكرة أو منتج معين، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مكون من 2إلى 4 أشخاص يكون لديهم قدر مناسب من القدرات والمهارات اللازمة لإنشاء مشروع، بجانب التقديم على الموقع الإلكترونى للمبادرة وملء استمارة التقديم.

وتابع مدير عام شركة مصر لريادة الأعمال أنه بمجرد الانتهاء من الدورة الأولى للمبادرة ستكون هناك دورة أخرى تستمر لمدة 4 أشهر، وتهدف إلى تمويل أفضل 30 فكرة أو مشروع على مستوى الجمهورية.