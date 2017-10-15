"الداخلية" تجري الكشف الطبي وتصرف الأدوية لـ 148مواطنًا ومحتجزا وعاملا بقنا

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قافلة طبية استهدفت مركز شرطة (قفط) بمديرية أمن قنا لتوقيع الكشف الطبي على العاملين والمحتجزين، والمواطنين المترددين على المركز.

وأسفرت أعمال تلك القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 17 حالة من المحتجزين، و57 مواطنا، و74 من العاملين بمركز شرطة (قفط)، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية، لاسيما توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية وأقسام الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على المسجونين والمحتجزين وتقديم الخدمات الطبية لهم، وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.