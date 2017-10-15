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النيابة تطلب تفريغ الكاميرات في واقعة الاعتداء على "فتاة المول"

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مصراوي Masrawy

النيابة تطلب تفريغ الكاميرات في واقعة الاعتداء على "فتاة المول"

05:16 م الأحد 15 أكتوبر 2017

فتاة المول

كتب – محمود السعيد:

فتحت نيابة الجديدة، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة قيام عاطل بإصابة "سمية طارق" الشهيرة بـ"فتاة المول" بجرح قطعي بالوجه طوله 20 سم أثناء سيرها بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، وكلفت النيابة المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، كما بدأت الاستماع لأقوال شهود العيان.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إشارة من مستشفى كيلو باترا باستقبالها "سمية طارق"، 25 سنة، موظفة، ومقيمة بمنطقة عين شمس، مصابة بجرح قطعي بالوجه بطول 20 سم"، واتهمت "هاني. أ"، 38 سنة، عاطل، بالتعدي عليها، وإحداث إصابتها.

وقالت الفتاة في محضر الشرطة، إنها فوجئت أثناء سيرها بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة؛ بقيام المتهم، الذي سبق وتحرش بها، منذ عامين بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثا إصابتها، مضيفة أن المتهم تعدى عليها لادعائها التشهير به، واتهامها له بالتحرش بها جنسيًا، والتعدي عليها بالضرب في محضر حمل رقم 12591 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة وصدور حكم ضده بالحبس لمدة أسبوعين، قضاهم مطلع 2016.

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