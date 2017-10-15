تحديد هوية الناجين من حادث تحطم طائرة في كوت ديفوار

أبيدجان - (د ب أ):

تمكنت هيئة الطيران المدني في كوت ديفوار (ساحل العاج)، اليوم الأحد، من تحديد هوية الناجين من طائرة الجيش الفرنسي التي سقطت أمس، وهم ثلاثة جنود فرنسيون ومدني فرنسي وطياران من مولدوفا.

وتحطمت طائرة الشحن الصغيرة، التي كانت تحمل شحنة للجيش الفرنسي،قبالة ساحل كوت ديفوار، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل 4 من العشرة أشخاص الذين كانوا على متنها.

وذكر سينالى سيلو، مدير إدارة الوكالة الوطنية للطيران المدني في كوت ديفوار، أن القتلى الأربعة كانوا من أفراد الطاقم وجميعهم من مواطني مولدوفا.

وقال سيلو إن الناجين يتعافون من إصاباتهم، وأصبحت حالتهم مستقرة ولا تمثل خطورة على الحياة.

وكانت الطائرة، وهى من طراز "أنطونوف 26"، كانت قادمة من واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، عندما سقطت في البحر لدى محاولتها الهبوط في مطار أبيدجان.

ومازال سبب الحادث غير واضح، رغم أنه وقع خلال هطول أمطار غزيرة.