أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تيلرسون عن صراع كوريا الشمالية: سنواصل الجهود الدبلوماسية حتى تسقط أول قنبلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تيلرسون عن صراع : سنواصل الجهود الدبلوماسية حتى تسقط أول قنبلة

05:24 م الأحد 15 أكتوبر 2017

تيلرسون عن صراع كوريا الشمالية: سنواصل الجهود الدبلوماسية حتى تسقط أول قنبلة

تيلرسون

واشنطن - (د ب أ): 

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد في التوصل إلى حل دبلوماسي في الصراع بشأن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وفي تصريحات لمحطة (سي إن إن)، قال تيلرسون اليوم الأحد:" هذه الجهود الدبلوماسية ستتواصل حتى سقوط أول قنبلة".

وتجنب تيلرسون مجددا الرد على سؤال عن مدى صحة تقرير إعلامي ذكر أنه وصف الرئيس الأمريكي " بالأبله"، واكتفى بالقول إنه لا يشارك في مثل هذه الألعاب.

ووصف علاقته بترامب بأنها منفتحة ومباشرة، وأضاف أن ترامب رئيس فريد من نوعه وغير تقليدي ويستخدم بالتالي طرقا غير تقليدية أيضا، وذلك في إشارة إلى تعلق ترامب بالكتابة على تويتر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الملك سلمان يرحب في اتصال مع ترامب بالاستراتيجية الأمريكية الحازمة

    أخبار

  • الخارجية تعقب على استراتيجية أمريكا الجديدة تجاه إيران

    أخبار

  • الاستخبارات البريطانية: إيران وراء هجوم على البريد الإلكتروني لماي

    أخبار

  • كاتب سعودي: لا أتوفع موقفًا أمريكياً جادًا تجاه إيران

    أخبار

إعلان

c6d69fe166.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة