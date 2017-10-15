تيلرسون عن صراع كوريا الشمالية: سنواصل الجهود الدبلوماسية حتى تسقط أول قنبلة

واشنطن - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى حل دبلوماسي في الصراع بشأن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وفي تصريحات لمحطة (سي إن إن)، قال تيلرسون اليوم الأحد:" هذه الجهود الدبلوماسية ستتواصل حتى سقوط أول قنبلة".

وتجنب تيلرسون مجددا الرد على سؤال عن مدى صحة تقرير إعلامي ذكر أنه وصف الرئيس الأمريكي " بالأبله"، واكتفى بالقول إنه لا يشارك في مثل هذه الألعاب.

ووصف علاقته بترامب بأنها منفتحة ومباشرة، وأضاف أن ترامب رئيس فريد من نوعه وغير تقليدي ويستخدم بالتالي طرقا غير تقليدية أيضا، وذلك في إشارة إلى تعلق ترامب بالكتابة على تويتر.