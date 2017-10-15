انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان

موسكو - ( د ب أ):

انتهت عملية التصويت لانتخاب رئيس لجمهورية قيرغيزستان الواقعة فى آسيا الوسطى، حيث من المتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية فى العاصمة بيشكيك، مساء اليوم الأحد، النتائج الأولى للانتخابات.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين الأحد عشر على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى، فستجري جولة ثانية في غضون شهر.

وقد سارت عملية الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان اليوم الأحد بسلاسة، حيث أجرى التصويت في أكثر من ألفي مركز اقتراع بدون مشكلات، حسبما أفادت اللجنة الانتخابية في بيشكيك.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة الواقعة في آسيا الوسطى التي يتخلى فيها رئيسها طواعية عن منصبه في نهاية فترة ولاية عادية.

وكانت اللجنة الانتخابية في بيشكيك قد ذكرت في وقت سابق في بيان لها أن حوالي 3 ملايين ناخب سوف يتمكنون من الإدلاء بأصواتهم لاختيار أحد المرشحين للرئاسة والبالغ عددهم 11 مرشحا.

ويشير الخبراء إلى أن ثلاثة مرشحين فقط لديهم فرص واقعية للفوز، وجميعهم من الساسة الحاليين أو السابقين : سورونباي جينبيكوف، الذي تدعمه الحكومة الحالية، وعمربيك بابانوف وتيمير سارييف. وجميع هؤلاء الثلاثة سبق وأن تولوا رئاسة الوزراء في البلاد.

وكان الرئيس الحالي ألمظ بيك أتامباييف قد وعد بإجراء انتخابات نزيهة.

وذكرت أجهزة الأمن أنه قبيل بدء التصويت، تم القبض على مجموعة من المتمردين خططت لإثارة قلاقل كبيرة خلال الانتخابات. ومن بين من تم القبض عليهم برلماني سابق.