رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري قطع خطوات إيجابية والتقارير الدولية تشيد به

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن التقارير الدولية الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إيجابية حول الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية ترغب في الاستثمار بمصر.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية بمقر هيئة الاستثمار، الأحد، أن هناك العديد من الإجراءات التي تمت لجذب الاستثمار منها قانون الاستثمار، بالإضافة إلى حل مشكلات الكهرباء والغاز وتطوير الطرق والبنية الأساسية التي تضمن نجاح الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات الإصلاح الاقتصادي ولا توجد حالياً مشكلة في تحويل أرباح الشركات بالعملة الأجنبية كما تم حل مشكلة سعر الصرف.

وأوضح أن الدين العام له أثر على الموازنة ونعمل على خفض عجز الموازنة ونستهدف 9.6 % خلال العام المالي الحالي مع العمل على تخفيض الدين العام والسعي لزيادة الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد أن الحكومة تعمل على الاستعداد لمؤتمر الشباب في شرم الشيخ في المرحلة الحالية وهناك متابعة من الرئيس لذلك وسيكون مشاركة من رؤساء الدول وسيعرض نجاحات الشباب وسنعمل على تقديم الدعم لنجاح المؤتمر.

وأشار إلى أن حجم المشروعات التي تنفذها الحكومة والتي عرضتها وزيرة التخطيط تقدر بـ 1 تريليون و322 مليار جنيه، وهناك 383 مشروع كانت متوقفة منذ سنوات طويلة يجرى استكمالها، مضيفا أنه سيقوم بزيارت المحافظات في الوجه البحري والقبلي بالإضافة إلى العمل المكتبي لمتابعة المشروعات.

وأوضح أنه يجري الآن إعادة هيكلة لجنة الأصول وضم خبراء وفنيين لها والمعنية بحصر أصول الدولة وحسن استغلالها، مضيفًا أن المدن الجديدة إضافة لمصر وتنقل المحافظات نقلة حضارية لن تقل عّن العاصمة الإدارية الجديدة وستكون بها مراكز مال وأعمال وإسكان.

وأكد أن الاقتصاد المصري قطع خطوات إيجابية وسنري إثر المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة في حيّز التنفيذ تنعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري من حيث ثابت الأسعار ورفع مستوى المعيشة.