"التعليم" تدعو المواطنين للتصويت لمدرسة مصرية تشارك في مسابقة "تحدى القراءة"

كتبت- ياسمين محمد:

دعت وزارة التربية والتعليم، جميع أبناء الشعب المصري من خلال حملة "ادعم بلدك وصوت لصالح مصر"، للتصويت لاختيار مدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات التابعة لمحافظة القليوبية؛ لتمثيل مصر في التصفيات النهائية في مسابقة تحدي القراءة العربي المقامة بدبي بدولة الإمارات العربية؛ حتى تصل مصر للمركز الأول في أكبر مبادرة ثقافية معرفية في العالم.

وناشدت الوزارة المواطنين بالتصويت لصالح المدرسة المصرية على موقع المسابقة من خلال الرابط التالي: "http://vote.arabreadingchallengereg.com/".

وقال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه تم اختيار مدرسة حسن أبو بكر الرسميه للغات التابعة لمحافظة القليوبية لتمثيل مصر في التصفيات النهائية في مسابقة تحدي القراءة العربي ضمن 6 مدارس على مستوي الوطن العربي بعد التصفيات النهائية من إجمالي 41 ألف مدرسة على مستوى الوطن العربي، بدعم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار المشاركة المتميزة لجمهورية مصر العربية بمسابقة تحدى القراءة العربى فى عامه الثانى 2016/.2017

وأوضح خيري، في بيان اليوم الأحد، أنه سيتم منح المدرسة الفائزة مبلغ مليون دولار، وتمثل مدرسة حسن أبوبكر جمهورية مصر العربية، وسيقام الحفل الختامي للمسابقة بدبي يوم الأربعاء 18 أكتوبر في الساعة العاشرة صباحًا على الهواء مباشرة، بحضور رئيس دولة الإمارات العربية، كما سيتم بث الحفل من خلال شاشة عرض بالمدرسة.