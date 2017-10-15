بالصور.. انطلاق حملة "علشان تبنيها" دعمًا لترشح السيسي لفترة ثانية في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت حملة "علشان تبنيها" أعمالها في أسوان بجمع التوقيعات الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك على الرغم من تدشين الحملة منذ يومين فقط في المحافظة.

وقال الإعلامي عبد الله الأنصاري، منسق الحملة، إنه في إطار الحملة تم تشكيل لجان بدأت أعمال جمع التوقيعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة أسوان، وذلك عقب اختيار منسقين ومندوبين في كل مركز.

وأضاف أن الحملة تعقد اجتماعات متتالية للتنسيق وبحث كيفية جمع أكبر قدر من التوقيعات، خاصة في أماكن التجمعات والمصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن الاستمارات المنتهية سيتم إرسالها يوميًا إلى اللجنة المركزية للحملة، وأن المشاركين في الحملة لديهم حماس شديد لجمع الاستمارات التي تدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية.​