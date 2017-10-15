انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الطفيليات المعوية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

انطلقت اليوم الأحد في محافظة القليوبية فعاليات الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية، والتي تستهدف تطعيم 765 ألف طالب على مستوى المدارس الابتدائية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح المحافظ اللواء محمود عشماوي أن الحملة التي تستهدف أيضًا المعاهد الأزهرية تستمر إلى يوم ٢٦ أكتوبر الجاري، وأنها "تهدف إلى تحسين الحالة الصحية لطلاب المرحلة الأساسية، وإخراج جيل صحي من الشباب قادر على تحمل مسؤولية المستقبل".

وناشدت المحافظة، في بيان لها، أولياء الأمور الحرص على حضور أبنائهم بمدارسهم خلال فترة الحملة، مشيرةً إلى أن الجرعة قرص واحد من عقار( ميبندازول ٥٠٠) القابل للمضغ، وأنه ليس لها أي آثار جانبية، وتعمل على القضاء على الديدان المعوية مثل الأسكارس والدودة الدبوسية.

جدير بالذكر أن الحملة تنظم للعام الثالث على التوالي بعد أن حققت نجاحًا في الأعوام السابقة بتجريع ٩٨ ٪ من طلاب المدارس. وقد تبين من خلال عينات العام الحالي انخفاضًا في عدد المصابين بالديدان.​