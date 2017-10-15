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‏‫خرج من السجن للانتقام.. المتحرش بـ"فتاة المول" يقطع وجهها بـ"كتر"

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‏‫خرج من السجن للانتقام.. المتحرش بـ"فتاة المول" يقطع وجهها بـ"كتر" ‏‫خرج من السجن للانتقام.. المتحرش بـ"فتاة المول" يقطع وجهها بـ"كتر"

تعرضت فتاة لاعتداء شاب عليها بسلاح أبيض، مساء أمس، وتسبب في قطع طولي بوجهها،"20 سم" أثناء سيرها بمنطقة الجديدة، وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن بمصر الجديدة بقيادة المقدم سمير مجدي رئيس المباحث، ألقت القبض على المتهم، الذي ارتكب جريمته لسابقة تحرشه بالفتاة وتحريرها محضر ضده.

وأوضح المصدر الأمني، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن المجني عليها هي "سميه.طارق"، 25 سنة، الشهيرة إعلامياً بفتاة المول، وأن المتهم يُدعى "هاني أحمد"، 38 سنة، وتم ضبطه، أمس أثناء اختبائه بمنطقة عين شمس.

وأوضح المصدر، أن المتهم رتب للانتقام من الفتاة عقب خروجه من الحبس لمدة أسبوعين بتهمة التحرش بها جنسيًا، والاعتداء عليها.

 

المصدر : مصراوى

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