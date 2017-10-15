إحالة جمال اللبان ورباب للمحاكمة بتهمة الزنا

شيماء مصطفى

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة رباب أحمد مديرة شركة أثاث مكتبي وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة إلى محكمة جنح القطامية في القضية رقم 2113 لسنة 2017 والمتهمين فيها بارتكاب جريمة الزنا في قضية "رشوة مجلس الدولة"، وحددت النيابة جلسة 7 نوفمبر المقبل أولى جلسات محاكمتهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة "رباب. أ" وهي زوجة المجني عليه مدحت عبد الصبور جريمة "الزنا" مع المتهم جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بأن عاشرها معاشرة الأزواج.

كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهو على علم بأنها متزوجة.

وقال المستشار محمد إسماعيل عمار محامي مدحت عبد الصبور، إن النيابة العامة قامت باستخراج صورة رسمية كاملة من قضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" وأرفاقها مع أوراق قضية "الزنا".

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 23 سبتمبر الماضي حكما بالسجن المؤبد على "اللبان"، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة، وهم كل من "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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