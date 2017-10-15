​رئيس الوزراء: إثيوبيا وافقت مبدئياً على تقرير الاستشاري الفرنسي حول "سد النهضة"

كتب- محمد غايات:

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أنه ترأس اجتماعًا للجنة العليا لمياه النيل تم خلاله مناقشة الدراسة الفنية لسد النهضة وموقف المفاوضات الحالية بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرًا إلى أنه هناك اجتماع وزاري بخصوص الدراسة خلال أيام بحضور وزراء الري في الدول الثلاث.

وأوضح إسماعيل، في تصريحات صحفية بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن هناك بعض التحفظات الإثيوبية وهناك أمور طلب الجانب المصري استيضاحها حول التقرير الاستشاري الذي قام به المكتب الفرنسي، مضيفًا أن هناك موافقة من حيث المبدأ على التقرير الاستشاري.