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وصول أول قطار حاويات من دمياط إلى المنطقة الصناعية بحلوان

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مصراوي Masrawy

وصول أول قطار حاويات من دمياط إلى المنطقة الصناعية بحلوان

05:20 م الأحد 15 أكتوبر 2017

وصول أول قطار حاويات من دمياط إلى المنطقة الصناعية بحلوان

قطار حاويات - ارشيفية

دمياط - أ ش أ: 

أعلن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الأحد، أن أول قطار حاويات تم شحنه ببضائع خالصة الإجراءات الجمركية من ميناء دمياط البحري، وصل إلى المنطقة الصناعية في حلوان، لحساب إحدى شركات الشحن والتفريغ.

وأوضح المحافظ، في تصريح له، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير النقل الدكتور هشام عرفات بضرورة زيادة نسبة المنقول من البضائع والحاويات عبر السكك الحديدية لتصل إلى 25 مليون طن عام 2022 من خلال تسيير رحلتين أسبوعيًا لنقل الحاويات من دمياط إلى المنطقة الصناعية بحلوان والعكس.

واضاف أن ذلك يأتي تخفيفًا للعبء على الطرق، بالإضافة إلى زيادة موارد السكك الحديدية.​

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Asha

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