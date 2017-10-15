وصول أول قطار حاويات من دمياط إلى المنطقة الصناعية بحلوان
وصول أول قطار حاويات من دمياط إلى المنطقة الصناعية بحلوان
05:20 م الأحد 15 أكتوبر 2017
قطار حاويات - ارشيفية
دمياط - أ ش أ:
أعلن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الأحد، أن أول قطار حاويات تم شحنه ببضائع خالصة الإجراءات الجمركية من ميناء دمياط البحري، وصل إلى المنطقة الصناعية في حلوان، لحساب إحدى شركات الشحن والتفريغ.
وأوضح المحافظ، في تصريح له، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير النقل الدكتور هشام عرفات بضرورة زيادة نسبة المنقول من البضائع والحاويات عبر السكك الحديدية لتصل إلى 25 مليون طن عام 2022 من خلال تسيير رحلتين أسبوعيًا لنقل الحاويات من دمياط إلى المنطقة الصناعية بحلوان والعكس.
واضاف أن ذلك يأتي تخفيفًا للعبء على شبكة الطرق، بالإضافة إلى زيادة موارد السكك الحديدية.
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